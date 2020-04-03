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Главный тренер «Ак Барса» дал необычную пресс-конференцию в условиях карантина

11:23
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов провел пресс-конференцию по видеосвязи, сообщает клуб в Twitter.

— Итоговая пресс-конференция в условиях самоизоляции, — говорится в сообщении.

Ранее руководство КХЛ приняло решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

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