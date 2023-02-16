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Сегодня, 15:29

Зинэтула Билялетдинов: «Адмирал» играл хорошо, создал нам сложности"

Мария Гусева
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я считаю, игра была неплохой, думаю, она понравилась зрителям. Для нас она была непростой, порой сложной. Ребята молодцы, сыграли достаточно правильно. «Адмирал» играл хорошо, создал нам сложности. У Билялова была травма, но сейчас он здоров, готовится. Посмотрим, сможет ли он сыграть в следующем матче. Тройка Сафонова? Ребята работают, у них неплохо получается. Радулов — хороший игрок, который умеет забивать, наш капитан, который хорошо ведет команду. Это лидер, он показывает, как надо играть и что делать, мы им довольны. В большинстве мы все же можем и должны играть лучше, несмотря на то что в этом матче забили. В меньшинстве ребята самоотверженно, с огромной отдачей шайбу ловят — делают все, чтобы сыграть достойно», — цитирует пресс-служба КХЛ Билялетдинова.

«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 64 матчах. «Адмирал» располагается на 7-й строчке — 71 очко в 64 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/16/509946.html
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ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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