Зинэтула Билялетдинов: «Знали, что в матче с «Адмиралом» будет непросто»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы готовились к этой игре, для нас это было важно. Я считаю, что команда задачу свою выполнила, мы сделали то, что должны были. Нюансы были, но они всегда есть — будем их поправлять и улучшать свою игру. Знали, что будет непросто, но что есть, то есть», — цитирует пресс-служба КХЛ Билялетдинова.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, казанцы лидируют в таблице Восточной конференции с 83 очками в 63 матчах. «Адмирал» идет на седьмой строчке с 71 очком в 63 играх.