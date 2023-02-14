Зинэтула Билялетдинов: «Знали, что в матче с «Адмиралом» будет непросто»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы готовились к этой игре, для нас это было важно. Я считаю, что команда задачу свою выполнила, мы сделали то, что должны были. Нюансы были, но они всегда есть — будем их поправлять и улучшать свою игру. Знали, что будет непросто, но что есть, то есть», — цитирует пресс-служба КХЛ Билялетдинова.
«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, казанцы лидируют в таблице Восточной конференции с 83 очками в 63 матчах. «Адмирал» идет на седьмой строчке с 71 очком в 63 играх.
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