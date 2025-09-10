Гатиятулин — о поражении «Ак Барса»: «Наделали много индивидуальных ошибок, но это поправимо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил, доволен ли он содержанием игры в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Игра команд прошла в среду, 10 сентября, в Казани и завершилась победой гостей со счетом 6:3.

«Понимали, что сегодня первый домашний матч, открытие сезона, хотелось порадовать болельщиков. Но получился парадоксальный матч — вроде начали здорово, хорошо шли в давление, создавали моменты. Но наошибались. Накрывали соперника, создавали много моментов, но наделали ошибок, именно индивидуальных. Но это все поправимо, будем работать», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Гатиятулина.

«Ак Барс» набрал 3 очка в первых трех играх сезона и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанцы примут «Металлург» 14 сентября.