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Сегодня, 22:42

Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над СКА: «Мы с лета тренируем тот хоккей, который показали в первом периоде»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над СКА (8:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Мы понимали, что при 20 тысячах [зрителей на «СКА Арене»] СКА захочет задавить нас своей активностью. Мы решили противопоставить им свое давление, забили быстрые шайбы, поймали их на контратаках, реализовали свои моменты. Хороший первый период. Важно было не терять концентрацию, не дать сопернику поймать кураж. Во втором периоде попросили ребят играть строго. Что-то получилось, мы сыграли правильно, по заданию. Хочу поблагодарить команду и болельщиков. Мы с лета готовимся и тренируем тот хоккей, который мы играли в первом периоде. С реализацией было хорошо, — передает слова Гатиятулина корреспондент «СЭ».

«Ак Барс» прервал 4-матчевую победную серию СКА. Команда Гатиятулина набрала 70 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Анвар Гатиятулин
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1 Локомотив 53 39 14 80
2 ЦСКА 51 30 21 68
3 Северсталь 52 33 19 67
4 Спартак 51 30 21 67
5 Динамо М 51 31 20 66
6 СКА 52 30 22 65
7 Динамо Мн 50 27 23 61
8 Торпедо 52 24 28 56
9 Куньлунь РС 52 22 30 49
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Ак Барс 51 34 17 70
3 Автомобилист 51 32 19 70
4 Сал. Юлаев 51 33 18 69
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 52 27 25 58
7 Сибирь 51 23 28 54
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Амур – Сибирь
 1 : 5
4.02 12:30
Адмирал – Барыс
 4 : 3 ОТ
4.02 18:00
Лада – Нефтехимик
 3 : 4
4.02 19:00
Торпедо – Витязь
 2 : 1 Б
4.02 19:00
Локомотив – Спартак
 4 : 5
4.02 19:10
Динамо Мн – Сочи
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4.02 19:30
ЦСКА – Авангард
 2 : 1 Б
4.02 19:30
Куньлунь РС – Автомобилист
 1 : 2 ОТ
4.02 19:30
СКА – Ак Барс
 3 : 8
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