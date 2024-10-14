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Сегодня, 20:05

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: «Здорово, что игроки слышат нас и выполняют задание»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что игроки команды выполнили все тренерские установки в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

«Мы провели хороший матч, с первых минут много бросали, оказывали давление на соперника в зоне атаки. Для нас было важно в этом же ключе провести все 60 минут. Благодарен ребятам, сегодня удалось все, что мы планировали. Мы весь сезон просим команду активнее играть в зоне атаки, заставлять соперника ошибаться. Ежедневно объясняем ребятам, в чем должна быть эта активность, здорово, что они это слышат и выполняют», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Гатиятулина.

«Ак Барс» прервал серию из трех поражений и с 18 очками расположился на четвертом месте Восточной конференции. В следующем матче клуб из Казани 16 октября сыграет в Челябинске с «Трактором».

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/25404
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Анвар Гатиятулин
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