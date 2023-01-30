Тамбиев — о победе над «Авангардом»: «Вишенка на торте — гол Гутика в овертайме. Молодец парень»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Считаю, что в целом мы все три периода очень организованно выглядели, не проигрывали единоборства, стыки, микродуэли. Выигрывали эти компоненты, из которых складывается игра. Два периода терпели без удалений, знали, что у «Авангарда» лучшее большинство в лиге. В третьем периоде бригада меньшинства выстояла четыре минуты, но инициатива ушла к сопернику. Вишенка на торте — гол Гутика в овертайме. Молодец парень. Я редко хвалю игроков, но я рад за него. Сколько он работал, сколько мы с ним возились, пошла какая-то отдача.
За счет чего обыгрываем «Авангард»? Да я не знаю...Не стал бы говорить конкретно про «Авангард». Сегодня мне понравилась системность игры, организация. Мы весь сезон это требуем, и сегодня они это выполнили. Не позволили многое создать сопернику в атаке, а у них одно из самых сильных нападений в КХЛ", — цитирует пресс-служба КХЛ Тамбиева.
«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Авангард» идет пятым — 69 очков.
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