Главный тренер «Адмирала» Тамбиев похвалил команду после победы над «Витязем»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2).
«Сложный матч. Два периода сценарий игры складывался не в нашу пользу. Но ребята молодцы. В третьем периоде переломили, проявили характер, силу воли и смогли дожать. Молодцы! В буллитной серии мы были удачливее и точнее. Двигаемся дальше. Чем-то матчи с «Витязем» в этом сезоне были похожи, но хоккей — это стихия, тут не предугадаешь. Тем более сейчас нет времени оглядываться, игры идут одна за одной», — цитирует Тамбиева пресс-служба официального сайта КХЛ.
На данный момент «Адмирал» с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» — 5-й в таблице Запада (24 очка).
21 октября команда Тамбиева примет «Спартак» на своей арене, подмосковный клуб сыграет с «Амуром» 20 октября.
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|18.10
|12:30
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Адмирал – Витязь
|3 : 2 Б
|18.10
|19:00
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Северсталь – Локомотив
|- : -
|18.10
|19:10
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Динамо Мн – Сочи
|- : -
|18.10
|19:30
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Спартак – Сал. Юлаев
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