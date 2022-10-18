Главный тренер «Адмирала» Тамбиев похвалил команду после победы над «Витязем»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2).

«Сложный матч. Два периода сценарий игры складывался не в нашу пользу. Но ребята молодцы. В третьем периоде переломили, проявили характер, силу воли и смогли дожать. Молодцы! В буллитной серии мы были удачливее и точнее. Двигаемся дальше. Чем-то матчи с «Витязем» в этом сезоне были похожи, но хоккей — это стихия, тут не предугадаешь. Тем более сейчас нет времени оглядываться, игры идут одна за одной», — цитирует Тамбиева пресс-служба официального сайта КХЛ.

На данный момент «Адмирал» с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» — 5-й в таблице Запада (24 очка).

21 октября команда Тамбиева примет «Спартак» на своей арене, подмосковный клуб сыграет с «Амуром» 20 октября.