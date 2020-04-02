Главный тренер «Адмирала» сообщил, что уйдет из команды

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил, что покинет команду.

— Я в любом случае покину «Адмирал», даже если клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге, — приводит ТАСС слова Тамбиева. — К сожалению, так сложилось. У меня приоритет — работа в КХЛ, буду искать работу там. Никто не ожидал, что так получится, но жизнь продолжается. Я думаю, что «Адмирал» возьмет паузу на год, если ситуация нормализуется, то, думаю, мы еще вернемся к вопросу об «Адмирале». Мы уже провели работу по селекции, уже был составлен план работы на июль-август. Сейчас идет стадия переговоров. Надеюсь, что что-то получится в КХЛ, потому что в ВХЛ я уже наработался.

В среду стало известно, что министерство физической культуры и спорта Приморского края приняло решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21. Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут перенаправлены в резервный фонд на мероприятия по борьбе с коронавирусом.