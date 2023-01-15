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Сегодня, 19:05

Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Наши десять матчей с «Амуром» — перебор»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» высказался о десяти матчах в регулярном чемпионате КХЛ с хабаровским «Амуром».

— 68 матчей в регулярном чемпионате — оптимальное количество?

— Да. Но вот наши десять матчей с «Амуром» — перебор. Многие команды играют между собой по шесть раз. Это еще оптимально. Но десять — лишнее. И нам поднадоело, и «Амуру». Помню, раньше в чемпионате ГДР играли «Динамо-Вайсвассер» и «Динамо-Берлин». Они проводили между собой 20 матчей. Десять — в Вайсвассере и десять — в Берлине. Так и играли две команды в чемпионате ГДР. Но в КХЛ же выступают не только «Адмирал» и «Амур».

Леонид Тамбиев. «После безвольных поражений в раздевалку не захожу». Тренер сделал крутую команду из безнадежного аутсайдера
ХК Адмирал
ХК Амур
Леонид Тамбиев
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2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 52 23 29 53
8 Северсталь 51 20 31 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
Результаты / календарь
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20.01
15.01 13:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 2
15.01 17:00
Локомотив – Динамо М
 0 : 2
15.01 17:00
Витязь – Трактор
 5 : 3 Б
15.01 17:00
СКА – Амур
 3 : 1
15.01 17:00
ЦСКА – Северсталь
 4 : 2
15.01 17:10
Динамо Мн – Автомобилист
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