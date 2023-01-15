Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Наши десять матчей с «Амуром» — перебор»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» высказался о десяти матчах в регулярном чемпионате КХЛ с хабаровским «Амуром».

— 68 матчей в регулярном чемпионате — оптимальное количество?

— Да. Но вот наши десять матчей с «Амуром» — перебор. Многие команды играют между собой по шесть раз. Это еще оптимально. Но десять — лишнее. И нам поднадоело, и «Амуру». Помню, раньше в чемпионате ГДР играли «Динамо-Вайсвассер» и «Динамо-Берлин». Они проводили между собой 20 матчей. Десять — в Вайсвассере и десять — в Берлине. Так и играли две команды в чемпионате ГДР. Но в КХЛ же выступают не только «Адмирал» и «Амур».