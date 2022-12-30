Тамбиев — о поражении от «Амура»: «Много новогодних подарков преподнесли сопернику»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Амура» (3:5) в матче КХЛ.
«Все, наверное, понравилось кроме результата и реализации большинства. Много новогодних подарков преподнесли сопернику, которые он реализовал. Давно не было у нас такого преимущества по броскам, почти в два с половиной раза перебросали. Но ошибки дорого нам стоили, соперник наказал, это для нас несвойственно. Все с самого начала пошло не так — не вошли в игру. Бывают такие игры — у соперника все залетает, а у нас ничего. Бывало наоборот — соперник владел инициативой, а мы побеждали», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.
«Адмирал» идет на шестой строчке в турнирной таблице «Востока» с 55 очками в 46 играх.
Источник: КХЛ
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