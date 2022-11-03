Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу команды над «Барысом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший матч и выездная серия в целом. Четвертый матч был на выезде, ребята жертвовали собой и проявили характер. Забили четыре гола, для нас это редкость. Доволен системностью в игре команды. «Адмирал» впервые в истории набирает очки восемь игр подряд? Про это достижение я не знал, смотрю прежде всего на игру. Стараемся сделать боевую команду. Но цыплят по весне считают. Мне этого мало, у меня планка немного другая», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

Также главный тренер «Адмирала» высказался о хет-трике Николая Елисеева в этом матче.

«Николай Елисеев — легионер. Мы его и брали для того, чтобы он забивал голы. Хет-трик — это нормально для легионера. У него статус другой в команде, много игрового времени в большинстве. Не хочу его перехваливать. Уверен, он может еще сильнее играть. Будем считать, Елисеев отдает долг за сентябрь, когда недодал команде», — сказал Тамбиев.

Латвийский хоккеист в текузем сезоне КХЛ сыграл за «Адмирал» 25 матчей и набрал 10 (8+2) очков.

Команда из Владивостока с 30 очками в 26 играх занимает пятое место в Восточной конференции.