Тамбиев — хет-трике Елисеева: «Он отдает долг за сентябрь. Может еще сильнее играть»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу команды над «Барысом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хороший матч и выездная серия в целом. Четвертый матч был на выезде, ребята жертвовали собой и проявили характер. Забили четыре гола, для нас это редкость. Доволен системностью в игре команды. «Адмирал» впервые в истории набирает очки восемь игр подряд? Про это достижение я не знал, смотрю прежде всего на игру. Стараемся сделать боевую команду. Но цыплят по весне считают. Мне этого мало, у меня планка немного другая», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.
Также главный тренер «Адмирала» высказался о хет-трике Николая Елисеева в этом матче.
«Николай Елисеев — легионер. Мы его и брали для того, чтобы он забивал голы. Хет-трик — это нормально для легионера. У него статус другой в команде, много игрового времени в большинстве. Не хочу его перехваливать. Уверен, он может еще сильнее играть. Будем считать, Елисеев отдает долг за сентябрь, когда недодал команде», — сказал Тамбиев.
Латвийский хоккеист в текузем сезоне КХЛ сыграл за «Адмирал» 25 матчей и набрал 10 (8+2) очков.
Команда из Владивостока с 30 очками в 26 играх занимает пятое место в Восточной конференции.
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