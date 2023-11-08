Тамбиев — о победе над «Локомотивом»: «Немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал домашнюю победу команды над ярославским «Локомотивом» (5:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Команда — молодцы. Как мы ребят направляли, так «Локомотив» и играл. Очень мощно в атаке, очень мощно на бортах и в стыках. Мы сегодня удачно забили, реализовали большинство, старались не дать «Локомотиву» играть в тот хоккей в атаке, в какой они умеют и любят играть. Мы хотели лишить «Локомотив» игры на чужом пятаке, где-то недосмотрели, но «Локомотив» — одна из самых мощных команд в этой лиге, — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ. — Мы рады за ребят. Молодцы, что победили! У нас была хорошая самоотдача, где-то 20-30 заблокированных бросков. Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу. Как сохранить настрой? Для «Адмирала» нет слабых соперников. Команда строится. Оправдываться не люблю и не буду. Потихоньку мы что-то делаем, ребят направляем туда, куда нужно. Потихоньку будем двигаться наверх».
«Адмирал» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 25 матчах.
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Адмирал – Локомотив
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