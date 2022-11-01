Тамбиев: «Не надо перехваливать. Нам надо меньше удаляться»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2 ОТ).
— Закрытая, вязкая игра с обеих сторон, все системно. Наверное, не такой интересный матч для зрителей. Голевые моменты создавались в основном в большинстве. Один раз мы ошиблись, нас наказали. Ребята молодцы, что забили этот гол. На одно очко мы сегодня точно наработали. В овертайме не разобрались в ситуации, соперник нас за это наказал. Готовимся к следующему матчу.
— У Ильи Проскурякова было до этого четыре «сухих» матча, до конца третьего периода сегодня он не пропускал. Не было опасений, что Илья «затащит»?
— Здесь дело в системности игры «Трактора». Отсюда «Авангард» уехал с нулем — команда с мощной атакой. Дома «Трактор» играет очень системно, не так много позволяет создавать моментов. И в Магнитогорске «Металлург» по-моему всего 25 бросков нанес, а «Авангард» и «Магнитка» — одни из сильнейших команд в плане атаки в КХЛ.
— Вы сегодня показали свою традиционную игру?
— У каждой команды есть система, у нас она тоже присутствует. Стараемся ее придерживаться.
— Вы очень хорошо играете в меньшинстве.
— Не перехваливайте (смеется). Не надо перехваливать. Нам надо меньше удаляться.
— У вас все пятерки одинаковые, нет яркого лидера. Это хорошо или плохо?
— Не люблю никого выделять. Команда есть команда. Может быть с вами и соглашусь, команда у нас ровная.
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|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|23
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|7
|35
|3
|Динамо М
|25
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|5
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|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|25
|10
|15
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Сал. Юлаев
|24
|15
|9
|34
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|26
|14
|12
|30
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Барыс
|26
|12
|14
|25
|7
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|8
|Ак Барс
|23
|10
|13
|24
|9
|Авангард
|24
|10
|14
|23
|10
|Амур
|24
|8
|16
|20
|11
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|1.11
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|3 : 1
|1.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|1 : 2 Б
|1.11
|17:00
|
Трактор – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|1.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|1.11
|19:30
|
Динамо М – Металлург
|- : -
|1.11
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -