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Сегодня, 16:11

Тамбиев: «Сумасшедший камбэк, воля к победе!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (5:4).

— Ну что тут говорить, немного эмоции сейчас подуспокоились. Сумасшедший камбэк, что сказать, воля к победе. Считаю, что вовремя перешли в три звена. Ребята настоящие мужики. Я так всегда аккуратен с этими словами, но такой матч дорогого стоит. Молодцы, конечно. За этот матч можно быть гордым за команду, ребята не опустили руки, играли до конца. Праздник подарили болельщикам Владивостока, порадовали. Всех с победой, готовимся к следующему матчу.

— Когда в овертайме звено крутило карусели, не было желания, чтобы побыстрее бросали? Потому что болельщики требовали бросков, а они спокойно крутили и доиграли комбинацию.

— Честно сказать, после второго периода сказали, что надо больше бросать. Здесь еще такой момент, надо не мешать, просто стоять и не мешать, пусть играют. Команда поймала кураж, здесь надо не мешать — пусть играют в хоккей, наслаждаются, видно, что уже на кураже.

— Была ли установка по определенным броскам? Потому что броски голевые в первом периоде и овертайме очень похожи, ну и вот эти броски как раз результативные во время третьего периода, вот именно камбэка, тоже достаточно похожи. Оттачивали это в этот перерыв, буквально в двое суток, или нет?

— Да нет, у нас после первой игры была такая эмоциональная тренировка, немного надо было поднять эмоциональный фонд ребятам. Сейчас уже ничего не натренируешь, что вложили в них — то они и играют. Сейчас больше психологический фактор выходит на первую роль. Я говорю еще раз, я их не мотивирую, лишний раз не накручиваю. Мы играем от игры к игре. Но я сказал после второго периода, что в этом периоде всего четыре броска сделали, надо побросать еще. Молодцы, услышали меня. По нашей статистике пятнадцать бросков в третьем периоде мы нанесли, потому, наверное, мы два гола и забили.

— Сегодня четыре шайбы команда забила в равных составах, но был игровой отрезок самый первый, когда имели ощутимые возможности, благодаря удалениям у соперника, но что-то не очень получилось.

— Мы хорошо разбирали меньшинство «Сибири» и ребят направляли. Я считаю, что первое большинство — это то, что мы просили и они сделали. Гареев должен был забивать, но не получилось. Где-то последнего броска не хватает, где-то немного мастерства, но то, что мы просили, они делали против меньшинства «Сибири». Я рад, что мы первый раз в сезоне забили пять голов! Это хорошо!

— По очкам по этим двум матчам с «Сибирью» ничья, три — три, довольны ли вы этим результатом по ходу этой мини-серии?

— Я очень доволен, что мы сегодня выиграли. Два очка в данной ситуации... Это же Восток, вы видите же, что на Востоке творится. Все бьются, сражаются, выигрывают. Я всегда говорю, что ни на кого надеяться нельзя, только на самих себя. Взяли два очка — двигаемся дальше. Сейчас поулыбаемся, через день следующая игра, будем готовиться.

Источник: https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/leonid-tambiev-sumasshedshij-kambek-volya-k-pobede
ХК Адмирал
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Леонид Тамбиев
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