Тамбиев: «Назовите для «Адмирала» хоть один проходной матч, который мы выиграли за счет какого-то явного преимущества»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3 Б).
— Считаю, что неплохой матч, равный матч, много хороших действий сделали на поле. Второй матч с таким мастеровитым соперником, я считаю, что это нам в копилку эта игра. Доволен, как ребята действовали на поле, как они выполняли и самое главное — как они играли. Единственное, что не понравилось — буллитная серия. Более креативно надо исполнять буллиты, я сейчас в раздевалке ребятам это сказал, потому что вратарь наш бился до конца, сражался в этой буллитной серии против очень мастеровитых нападающих, пропустил один гол. Нападающие, кто выполнял эти буллиты, без идеи бросали — вот мое такое мнение. А так в принципе, по игре если брать, не беря буллитную серию, я считаю, что мы очень неплохо выглядели сегодня. Сейчас отдыхаем, готовимся к выездной серии.
— На ваш взгляд, вот четыре матча прошло с «Авангардом», почему они вот такие упорные, до последнего, как говорится, по-максимуму выкладываются команды?
— Все игры в КХЛ они такие все упорные. Назовите для «Адмирала» хоть один проходной матч, который мы выиграли за счет какого-то явного преимущества, когда я мог после второго периода встать и отдыхать, а ребята пусть сами играют. Так вырабатывается философия правильная, характер команды. Мы же не выигрываем матчи с явным преимуществом, у нас все матчи упорные, ноздря в ноздрю. С трибун легче смотреть, чем со скамейки, наверное, так скажу.
— Результатом и набранными очками довольны по итогу этих четырех матчей против сибирских клубов довольны?
— Я игрой доволен больше, вернулась та философия, которая у нас немного пропала, сейчас я вижу, что она обратно вернулась и то, что мы требуем от них, они стараются выполнять — потому и набираются очки. Если что-то у нас не так, не выполняется, не получается — тогда нам сложнее набирать очки. Такой вот «Адмирал» в этом году, у меня он такой, другую команду я не вижу.
— Десять матчей осталось, календарь сложный. Силы у ребят остались, чтобы выполнить этот рывок? И второе, все-таки травмированный наш, один из наших нападающих, он на эти десять матчей сможет вернуться?
— Ну по второму вопросу я не буду вслух здесь говорить, это внутренняя кухня команды. Выйдет на поле — вы его увидите, поверьте мне, его видно будет, мелькать он будет перед глазами. А первая часть вопроса: ну, я на это вообще не отвлекаюсь весь сезон, на перелеты, логистику. Тренируемся, готовимся, восстанавливаемся, едем в поездку. После поездки видно будет. Я и сам не расслабляюсь и от ребят все мысли отгоняю: выходим, готовимся, играем в хоккей. Дальше течение вынесет и посмотрим. На Востоке вообще тяжело что-то загадывать, даже никто вам сейчас не скажет какой проходной балл будет. Все команды приличные, все обладают составами хорошими, все хотят в плей-офф играть, также, как и мы.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|43
|15
|91
|2
|Торпедо
|57
|37
|20
|78
|3
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|4
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Северсталь
|58
|24
|34
|60
|8
|Динамо Мн
|58
|23
|35
|59
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|58
|20
|38
|45
|11
|Сочи
|56
|7
|49
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|2
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|3
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|57
|30
|27
|70
|6
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|1.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|3 : 0
|1.02
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|2 : 3 Б
|1.02
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|1.02
|19:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|- : -
|1.02
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|1.02
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь
|- : -