Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Я бы не отказался от суперзвезд, но не все зависит от меня»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил на вопросы журналистов после поражения от минского «Динамо» (0:2) на турнире Sochi Hockey Open.

— На турнире в Сочи было несколько удалений за задержку шайбы у борта. Вы понимаете, как избегать подобных штрафов?

— Не прижимать шайбу. Надо играть. Шикарное правило, чтобы игроки не затягивали время. Нечего прижимать шайбу. Я только «за».

— Это проблема или преимущество «Адмирала», что в команде нет одной большой звезды?

— Конечно, нам было хотелось таких игроков, но я доволен ребятами, которых мы подписали. Они только вливаются в команду. Легионеры — Уильямс и Кристоф — не играли в КХЛ. Они мне нравятся, это лидеры по натуре. Думаю, они станут лидерами команды. К ним подтягиваются другие ребята. Я бы не отказался от суперзвезд, но от меня все не зависит. Легионеры меня устраивают, если сравнивать с прошлым годом. У парней большой потенциал.