Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Я бы не отказался от суперзвезд, но не все зависит от меня»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил на вопросы журналистов после поражения от минского «Динамо» (0:2) на турнире Sochi Hockey Open.
— На турнире в Сочи было несколько удалений за задержку шайбы у борта. Вы понимаете, как избегать подобных штрафов?
— Не прижимать шайбу. Надо играть. Шикарное правило, чтобы игроки не затягивали время. Нечего прижимать шайбу. Я только «за».
— Это проблема или преимущество «Адмирала», что в команде нет одной большой звезды?
— Конечно, нам было хотелось таких игроков, но я доволен ребятами, которых мы подписали. Они только вливаются в команду. Легионеры — Уильямс и Кристоф — не играли в КХЛ. Они мне нравятся, это лидеры по натуре. Думаю, они станут лидерами команды. К ним подтягиваются другие ребята. Я бы не отказался от суперзвезд, но от меня все не зависит. Легионеры меня устраивают, если сравнивать с прошлым годом. У парней большой потенциал.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -