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Сегодня, 19:20

Тамбиев — о хоккее «Адмирала»: «Я не делаю из игроков роботов»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о пользе системного хоккея.

 — Вы часто говорите на пресс-конференциях про системный хоккей. В этом и кроется успех вашей команды, учитывая подбор игроков?

— Я приверженец системного хоккея, но в то же время даю свободу в атаке. Я не делаю из игроков роботов. Есть определенные требования, которые все должны выполнять. Некий залог успеха в этом есть. Мы придерживаемся нашего тактического рисунка. Роботов из игроков я не делаю. Просто каждый тренер ставит систему, учитывая хоккеистов в составе. Считаю, что у меня хороший уровень игроков для нашей тактики. За год я изучил ребят: что они могут, а что — нет. Зачем мне требовать от них того, что они не умеют? Так и строится игра «Адмирала». Будут другие игроки — будет и другая система. Но «Адмиралу» нынешний рисунок игры подходит. Честно говоря, я первый год играю в такой хоккей. Работая в ВХЛ, что «Динамо-Спб», что «Сарыарка» играли в тотальный прессинг, постоянный форчекинг, накрывали с места потери, навязывали борьбу. Потому что по ВХЛ у нас было много креативных игроков, которые умели многие вещи. В «Адмирале» мы не можем играть в тот хоккей, который показывает СКА или «Металлург». Мы не можем открываться, давать свободу сопернику и быть последними на возврате. Из этого и исходит системность игры «Адмирала». Бесшабашный хоккей — не для нас.

— А вам хочется такого хоккея? Что больше радует глаз: яркие победы а-ля 6:5 или строгий выигрыш 1:0?

— Я сторонник результата. Вы спросите у игроков, что им больше нравится: бесшабашный и красивый хоккей, но с поражениями или системность и правильность игры, которая чаще приносит победы? Как думаете, что они ответят?

— Они выберут победы. Но в таком темпе за 68 матчей команда может выгореть.

— Может.

— Как этого избежать?

— Поэтому мы и таскали баллончики. Стараемся держать ребят в тонусе. Я сторонник тренированности игроков. Хоккеист в хорошей физической форме показывает свою лучшую игру. Если кондиции проседают, то он спекулирует, удаляется, не успевает, проигрывает стыки и борьбу. Это сказывается на результатах звена и команды. Игроки должны быть хорошо подготовлены. Пусть они будут не топ-уровня, но скорость поможет выиграть борьбу, единоборства и микродуэли.

Леонид Тамбиев. «После безвольных поражений в раздевалку не захожу». Тренер сделал крутую команду из безнадежного аутсайдера

ХК Адмирал
ХК Амур
Леонид Тамбиев
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4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 52 23 29 53
8 Северсталь 51 20 31 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
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