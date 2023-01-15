Тамбиев — о хоккее «Адмирала»: «Я не делаю из игроков роботов»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о пользе системного хоккея.
— Вы часто говорите на пресс-конференциях про системный хоккей. В этом и кроется успех вашей команды, учитывая подбор игроков?
— Я приверженец системного хоккея, но в то же время даю свободу в атаке. Я не делаю из игроков роботов. Есть определенные требования, которые все должны выполнять. Некий залог успеха в этом есть. Мы придерживаемся нашего тактического рисунка. Роботов из игроков я не делаю. Просто каждый тренер ставит систему, учитывая хоккеистов в составе. Считаю, что у меня хороший уровень игроков для нашей тактики. За год я изучил ребят: что они могут, а что — нет. Зачем мне требовать от них того, что они не умеют? Так и строится игра «Адмирала». Будут другие игроки — будет и другая система. Но «Адмиралу» нынешний рисунок игры подходит. Честно говоря, я первый год играю в такой хоккей. Работая в ВХЛ, что «Динамо-Спб», что «Сарыарка» играли в тотальный прессинг, постоянный форчекинг, накрывали с места потери, навязывали борьбу. Потому что по ВХЛ у нас было много креативных игроков, которые умели многие вещи. В «Адмирале» мы не можем играть в тот хоккей, который показывает СКА или «Металлург». Мы не можем открываться, давать свободу сопернику и быть последними на возврате. Из этого и исходит системность игры «Адмирала». Бесшабашный хоккей — не для нас.
— А вам хочется такого хоккея? Что больше радует глаз: яркие победы а-ля 6:5 или строгий выигрыш 1:0?
— Я сторонник результата. Вы спросите у игроков, что им больше нравится: бесшабашный и красивый хоккей, но с поражениями или системность и правильность игры, которая чаще приносит победы? Как думаете, что они ответят?
— Они выберут победы. Но в таком темпе за 68 матчей команда может выгореть.
— Может.
— Как этого избежать?
— Поэтому мы и таскали баллончики. Стараемся держать ребят в тонусе. Я сторонник тренированности игроков. Хоккеист в хорошей физической форме показывает свою лучшую игру. Если кондиции проседают, то он спекулирует, удаляется, не успевает, проигрывает стыки и борьбу. Это сказывается на результатах звена и команды. Игроки должны быть хорошо подготовлены. Пусть они будут не топ-уровня, но скорость поможет выиграть борьбу, единоборства и микродуэли.
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