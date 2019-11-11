Главный арбитр КХЛ провел вебинар с руководителями клубов

В офисе КХЛ состоялся вебинар главного арбитра лиги Алексея Анисимова с руководителями клубов. На встрече обсуждались вопросы судейства, трактовки правил и коммуникации тренерского штаба и хоккеистов с арбитрами во время матчей, сообщает официальный сайт лиги.

— Каждый год мы собираемся с генеральными менеджерами, но в этом сезоне решили изменить формат и сэкономить их время, — отметил Алексей Анисимов. — Сегодня мы коснулись многих вопросов. Например, симуляции: продолжаем мы «крестовый поход» против нее или нет. Обсудили и моменты, связанные с общением тренерских штабов с судьями. Также хотим попробовать нововведение: довести одновременно до болельщиков на стадионе, тренеров, а также комментаторов, почему был отменен тот или иной гол после видеопросмотра. То есть давать не сухую формулировку, например: «блокировка вратаря», а в деталях объявлять по арене при помощи громкой связи, почему было принято то или иное решение.

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