Главный арбитр КХЛ прокомментировал спорный момент с «сейвом» Прохоркина

На 18-й минуте матча «Динамо» (Москва) — «Металлург» (2:6) во время атаки хозяев возник спорный эпизод. На одном из повторов было зафиксировано спасение центрфорварда «Магнитки» Николая Прохоркина, якобы вынесшего шайбу из пустых ворот. Позже в сети появился скриншот момента, во время которого шайба предположительно могла находиться в воротах.

Ситуацию прокомментировал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

— Эта рабочая ситуация, по которой было принято оперативное решение, — сказал Анисимов. — Арбитры в комнате системы видеогол моментально просмотрели момент, убедились, что шайба после броска игрока «Динамо» Никиты Попугаева не побывала в воротах, задев сетку с внешней стороны. Арбитры не стали прерывать матч для просмотра, чтобы не нарушать динамику игры. (Марат Сафин)