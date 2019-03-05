Главный арбитр КХЛ признал нарушение на защитнике "Спартака" в овертайме перед голом СКА

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал, что форвард СКА Ярно Коскиранта нарушил правила на защитнике "Спартака" Ярославе Дыбленко в первом овертайме четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина (2:3 ОТ в Москве).

– Мы после матча пересмотрели момент между нападающим СКА Ярно Коскирантой и защитником "Спартака" Ярославом Дыбленко в комнате видеоповторов и увидели незафиксированное двухминутное нарушение, – сказал Анисимов. – Важно рассматривать этот эпизод с точки зрения того, как его увидел судья, находясь на льду. Арбитр рассудил, что нападающий Коскиранта накладывает клюшку, а Дыбленко ее отпускает. С учетом всех факторов, включая общую судейскую линию поведения во время матча "Спартак" – СКА, им было принято такое решение в ту секунду. (КХЛ)

Напомним, что хоккеисты "Спартака" спорили с судьями по поводу эпизода в овертайме. Перед победной шайбой Давида Рундблада Коскиранта ударил Дыбленко по клюшке и выбил ее из рук.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге.

Правильно ли арбитры засчитали победный гол СКА в ворота "Спартака"?

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