Главный арбитр КХЛ Анисимов не видит ничего страшного в отмене решений судей после матчей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов считает, что ничего страшного в отмене решения судей спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ после игр нет.

«Во-первых, СДК — это высший дисциплинарный орган, решения которого не подлежат обжалованию. Во-вторых, иногда видение комитета, в состав которого входят профессионалы, прошедшие школу хоккея, может не коррелироваться с мнением департамента судейства. Тем это и прекрасно, что судьи иногда у нас видят момент по-своему, а игроки — по-другому, и в этом ничего вообще страшного нет. Мы сейчас говорим именно по решениям СДК, которые я никогда не буду обсуждать, потому что они обжалованию не подлежат», — приводит ТАСС слова Анисимова.

В текущем сезоне СДК трижды отменил штрафы, которые были наложены на хоккеистов во время матчей.