Нападающий СКА Владимир Ткачев оценил игру 18-летнего вратаря команды Ярослава Аскарова. Голкипер в матче со «Спартаком» впервые в КХЛ не пропустил ни одной шайбы, отразив при этом буллит.

— Что скажете о двух своих голах «Спартаку»?

— В эпизоде с первой шайбой я в большинстве удачно бросил, а со вторым голом мне Марчело хорошо подсунул шайбу, надо было только в пустой угол подкинуть.

— Почему на этом голы в матче закончились?

— Удалений было много. Поэтому много сил приходилось тратить. А те звенья, которые не играли в меньшинстве, пересиживали на скамейке. Из-за этого чуть сбавился темп матча. Мы решили сыграть попроще, и это удалось.

— Акцентировали внимание на том, что нужно помочь Аскарову отыграть на ноль против «Спартака»?

— Ну конечно. Ярослав — молодой вратарь. У него все впереди. Против «Спартака» он хорошо сыграл. Главное, чтобы дальше продолжал в том же духе.