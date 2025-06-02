Глава совета директоров СКА Маркелов: «Наши внимание будет сконцентрировано на усилении команды»

Председатель совета директоров СКА Виталий Маркелов ответил на вопрос о планах команды на межсезонье.

Маркелов стал главой совета директоров армейцев в конце мая. 2 июня СКА объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Романом Ротенбергом. Его заменил Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».

«Сейчас главное — правильно воспользоваться возможностями, которые дает межсезонье. В первую очередь наше внимание будет сконцентрировано на спортивной составляющей. В том числе, на усилении команды.

На ближайших заседаниях Совета директоров будет утвержден бюджет СКА и приняты другие значимые для клуба решения. Рассчитываем, что они помогут обеспечить положительный результат в будущем сезоне. Нам предстоит большая работа», — приводит слова Маркелова пресс-служба СКА.

Ротенберг возглавлял СКА с января 2022 года. В сезоне-2024/25 армейцы проиграли московскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Команда из Санкт-Петербурга впервые за 15 лет вылетела в первом раунде плей-офф.