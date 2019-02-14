Глава рижского "Динамо" поддерживает аренду в КХЛ

Председатель совета правления рижского "Динамо", член совета директоров КХЛ Юрис Савицкас поделился мнением о введении аренды в КХЛ.

- Аренда игроков – хорошая штука, - сказал Савицкас. - Дает свободу действий для хоккеиста, для команды. Если в сильном клубе молодой игрок не проходит в состав, то просто сидит, а в рижском "Динамо" может заиграть. Мы бы с удовольствием такого хоккеиста пригласили.

Драфт – тоже правильная идея. Все, что идет на пользу развитию молодежи, нужно использовать. В кулуарах совета директоров все это обсуждается, но пока ситуация такая, какая есть. (Игорь Еронко)