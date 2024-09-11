Глава КХЛ не обсуждал с Дегтяревым включение в лигу азербайджанских клубов
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что думает об идее расширения лиги в дружественные страны.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что предложил министру молодежи и спорта Азербайджана Фариду Гаибову подумать о вступлении азербайджанских клубов в КХЛ.
«Мы не общались по этому поводу с Дегтяревым. Лига смотрит на расширение в разные дружественные для России страны. Это надо прорабатывать детально. Не во всех странах есть дворцы, которые подходят по регламенту КХЛ», — приводит РИА Новости слова Морозова.
Он добавил, что клуб, который хочет вступить в КХЛ, не должен стать балластом.
На данный момент в КХЛ выступают команды из 4 стран: России, Белоруссии, Казахстана и Китая. В разное время в лиге были представлены такие государства, как Латвия, Украина, Чехия, Словакия и Финляндия.
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|1
|2
|2
|11
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|1
|1
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|11.09
|16:30
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Авангард – Амур
|2 : 3 Б
|11.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Автомобилист
|5 : 3
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Витязь – Динамо Мн
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