Глава КХЛ Морозов поздравил Сероуха, который оформил пента-трик в матче с «Динамо» и повторил его рекорд

Президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на достижение форварда «Сочи» Даниила Сероуха в матче FONBET Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:3).

27-летний нападающий оформил пента-трик и стал вторым игроком в истории лиги после Морозова, забросившим пять шайб в одной игре.

«Поздравляю Даниила Сероуха из хоккейного клуба «Сочи» с пятью заброшенными шайбами в одном матче — это большое достижение. Помню свои эмоции от пяти голов в одной игре за «Ак Барс», поэтому знаю, что сейчас он испытывает. Бывают такие дни, когда шайба идет в ворота, рад за Даниила, что сегодня такой день случился у него. Это говорит о том, что всего можно достичь — здорово, что нашелся игрок, который смог не просто повторить рекорд, но и стать автором всех голов своей команды в одном матче», — приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова.

На счету Сероуха теперь 30 (16+14) очков в 48 матчах нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ.