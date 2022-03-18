Тардиф прокомментировал информацию о сотрудничестве Фазеля с КХЛ

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал информацию о том, что экс-глава организации Рене Фазель будет сотрудничать с КХЛ.

«Вероятно, Фазель отрицает это», — приводит слова Тардифа РИА «Новости».

15 марта стало известно, что Фазель в ближайшее время начнет работу в КХЛ. Точное название должности, как и круг обязанностей, еще не определены.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год. В сентябре 2021-го президентом федерации стал француз Люк Тардиф, Фазель был избран почетным президентом организации.