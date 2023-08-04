Глава Челябинской области рассказал о задачах «Трактора» на новый сезон КХЛ
Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер рассказал о задачах клуба на новый сезон КХЛ.
В минувшем розыгрыше клуб по итогам регулярного чемпионата занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.
«Была неплохая концовка в прошлом сезоне, но этого оказалось недостаточно. В этом году мы существенно обновили команду, обновили тренерский штаб кроме главного тренера. Поэтому мы рассчитываем на хороший результат, и задачи я ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф», — цитирует Текслера ТАСС.
Первый матч нового сезона «Трактор» проведет 2 сентября на выезде против тольяттинской «Лады».
Источник: https://tass.ru/sport/18442619
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости