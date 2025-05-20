Глава Башкортостана Хабиров заявил, что руководство «Салавата Юлаева» продолжит работу в клубе

Руководство «Салавата Юлаева» продолжит работу в клубе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Генеральный директор клуба Ринат Баширов занимает свой пост с 2021 года. 16 мая главный тренер уфимцев Виктор Козлов подписал новый двухлетний контракт.

«Нас сильно расстраивал результат два предыдущих сезона, в этом сезоне показали очень хороший хоккей во всех смыслах. Немного, может, удачи не хватило, но у команды есть будущее именно при этом руководстве, поэтому они продолжают свою работу», — сказал Хабиров.

В сезоне-2024/25 КХЛ уфимцы под его руководством дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили «Локомотиву» (1-4 в серии).