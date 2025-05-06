Глава Башкирии Хабиров предложил Козлову продолжить работу в «Салавате Юлаеве»

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил раздевалку «Салавата Юлаева» после вылета команды из Кубка Гагарина.

Хабиров поддержал уфимцев и предложил Виктору Козлову остаться на посту главного тренера «Салавата Юлаева».

«Виктор Николаевич, хотел бы вас особо поблагодарить и делаю вам предложение — возглавить команду в следующем сезоне. Специально принято решение, если вы останетесь с нами. Вы сами примете итоговое решение. Спасибо вам еще раз и низкий поклон», — сказал Хабиров в видео, опубликованном пресс-службой уфимского клуба в Telegram-канале.

«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со счетом 1-4 и завершил выступление в Кубке Гагарина.

Козлов возглавляет команду из Уфы с 2022 года. Ранее «СЭ» стало известно, что в ЦСКА рассматривают вариант с назначением 50-летнего специалиста новым главным тренером.