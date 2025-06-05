Гизатуллин покинул тренерский штаб «Адмирала»

«Адмирал» сообщил в своем Telegram-канале об уходе тренера Ильнура Гизатуллина.

56-летний специалист при главном тренере Леониде Тамбиеве работал в дальневосточном клубе три сезона. За эти три года «Адмирал» дважды выходил в плей-офф КХЛ.

До этого Гизатуллин возглавлял «Нефтяник» и «Ариаду», входил в тренерский штаб «Лады».

Ранее «СЭ» сообщал, что специалист станет помощником Алексея Кудашова в штабе московского «Динамо».