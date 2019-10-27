Гиртс Анкипанс: «У Салака микротравма, решили дать отдохнуть»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3).

— Очень жаль, что мы хотя бы одно очко не взяли, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Много атаковали, бросали и не забили. В большинстве, наверное, надо было свой гол найти. Но... получил травму и вылетел Макмиллан, это тоже повлияло на характер игры. Ребятам спасибо за третий период... Идем дальше, надо биться и набирать очки, впереди важные матчи.

У Салака микротравма, решили дать отдохнуть. Могу сказать, что вратарская проблема стояла остро. Макаров был болен и только вчера прилетел в Москву. Да, игра у него не получилась. Но все равно он очень много нам помогает.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков