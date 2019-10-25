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Гиртс Анкипанс: «У нас каждая игра, как последняя»

23:30
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Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1).

— У нас каждая игра, как последняя, выходим и бьемся, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Сегодня мы опять очень грамотно сыграли тактически и за счет этого выиграли. Салак в нужный момент вытащил пару сейвов. Команда работала грамотно, это самое главное. Белоруссия — соседнее с Латвией государство, между нашими игроками всегда были хорошие отношения. У меня живут здесь много друзей, мы до сих пор общаемся. На матчи с минским «Динамо» у меня всегда отдельный настрой, здесь очень приятно находиться.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/25/458371.html

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