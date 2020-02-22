Гиртс Анкипанс: «Создали столько моментов, сколько никогда не создавали в одной игре»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:3).

— Хорошая игра была, в принципе, — цитирует тренера официальный сайт команды из Владивостока. — «Адмирал» с победой. В такой трудный для себя момент нашли силы сыграть самоотверженно.

С другой стороны, мы создали столько моментов, сколько, наверное, никогда не создавали в одной игре. Надо было забивать. Здорово сыграл вратарь «Адмирала». Очень эмоционально играл, самоотверженно. И очень много спасений сделал.

Естественно, мы недовольны результатом. Но понравилась отдача команды