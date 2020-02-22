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Гиртс Анкипанс: «Создали столько моментов, сколько никогда не создавали в одной игре»

14:21
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Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:3).

— Хорошая игра была, в принципе, — цитирует тренера официальный сайт команды из Владивостока. — «Адмирал» с победой. В такой трудный для себя момент нашли силы сыграть самоотверженно.

С другой стороны, мы создали столько моментов, сколько, наверное, никогда не создавали в одной игре. Надо было забивать. Здорово сыграл вратарь «Адмирала». Очень эмоционально играл, самоотверженно. И очень много спасений сделал.

Естественно, мы недовольны результатом. Но понравилась отдача команды

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/press-konferenciya-posle-matcha-admiral-dinamo-riga

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