Гиртс Анкипанс: «С Салаком у меня нет проблем»

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс, который по итогам нынешнего сезона покинул клуб, подвел итогам регулярного чемпионата для команды.

— Были игры, когда ты как в боксе поплыл. Мы проигрывали и 0:7. Мне такие матчи не очень нравятся, но и в НХЛ у команд случаются такие же крупные поражения, — приводит слова Анкипанса официальный сайт КХЛ. — Наверное, их надо забывать. Я видел досаду в глазах хоккеистов. После Нового года тоже была серия поражений, но мы почти в каждой игре могли цепляться. Это конец сезона и ничего уже не меняет, но все равно лучше заканчивать на хорошей ноте.

— В начале сезона вы много говорили про характер и самоотверженность. Можно ли взрослых состоявшихся игроков научить ловить на себя шайбу?

— Игрока, который не ловил на себя шайбу, уже нет в команде. Я думаю, что любой тренер вам скажет, что если игрок уворачивается от броска — он не должен находиться в команде.

— Вы говорите про Давида Улльстрема?

— Я не буду называть фамилии.

— По Салаку от разных людей можно услышать разные отзывы. Как он себя проявил в Риге?

— Таким, наверное, как везде. Салак есть Салак. Как старший Юрзинов говорил: «Все талантливые люди своеобразные». Знаете, у меня много друзей-вратарей! Начиная со Скудры, Наумова, Масальскиса... Я их всех очень хорошо понимаю. Так что и с Салаком у меня нет проблем. Более того, я считаю, что, если у вратаря нет лидерских качеств, он не сможет ловить шайбу. Нельзя быть доской в воротах. Он должен давать уверенность команде. У каждого человека бывают черные дни, но ничего плохого про Сашу сказать не могу. Как хоккеист он лучший игрок нынешнего «Динамо». Думаю, сильнее в Риге вратаря не было. Разве что с Мартином Прусекомможно сравнить.

— Учитывая, что Кристерса Гудлевскиса в прошлом сезоне переиграл Тимур Билялов, не было ли ошибкой делать на него ставку как на первого номера?

— Опять же, это бизнес. В прошлом году у нас был отличный тандем Билялов — Гудлевскис. Они конкурировали между собой и друг друга заставили работать на максимальных оборотах. У Кристерса никогда до этого не было такого процента отраженных бросков! Мы работали над тем, чтобы сохранить этот дуэт. Общались с Тимуром летом, но ему выпал шанс завоевать свое место в Казани. Я его в этом только поддержал.

Его история — это сказка. Он вместе с «Югрой» обыграл нас в Риге. Я подумал: «Что это такое?!». Потом пообщался со своими друзьями Завьяловым и Царевым, которые его знают. Они рассказали все, как есть. Меня зацепило то, что Билялов — это человек, который не хочет проигрывать ни в футболе, ни в волейболе. Тимур приехал к нам и навязал конкуренцию Гудлевскису, которого, как своего, мы поначалу ставили первым. Конкуренцию не всегда надо воспринимать как что-то плохое. Иногда посмотреть со стороны и подумать даже лучше.

— Летом Ригу покинули вратарь Билялов, защитник Майоне и нападающий Виделль. Можно говорить, что «Динамо» потеряло свой хребет, так и не сумев найти адекватную замену?

— Это три главные позиции любой команды, костяк. Спросите любого менеджера, кто нужен в первую очередь: первый вратарь, первый защитник и первый центр. Вместо Майоне мы взяли Маршалла, вместо Виделля — Улльстрема. Гудлевскисочень хотел быть первым номером, хотел, чтобы ему доверяли. Мы пошли по этому плану. По большому счету, мы не закрыли ни первого центра, ни защитника для большинства. В конце концов, взяли Салака. Мы с Сашей разговаривали и летом, но он держал слишком высокую цену. Тогда договориться с ним не смогли.