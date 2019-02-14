Гиртс Анкипанс: "Проиграли Великобритании, но люди аплодировали нам стоя"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс поделился ожиданиями от встречи с минским "Динамо" на открытом воздухе в рамках KHL Winter Icebreak и рассказал о поездке в Великобританию, где рижане сыграли с местной сборной, проиграв ей (1:3).

– Жарковато тут.

– Да, непонятно пока, что за погода. Но у нас идет борьба за плей-офф, а мы на открытом воздухе уже играли в прошлом году, для нас это не в новинку. Будет хорошая атмосфера. Но мы помним, что играем за очки и плей-офф.

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– Вам слова про очки в матчах с минским "Динамо" и со "Слованом" припоминают?

– Естественно , потому что мы неудачно провели эти игры, хотя и уступили в упорной борьбе. Знаем, почему так случилось, надо дальше работать. Мы – не сдаемся.

– Говорят, что Майоне чуть ли на Евровидение собирается?

– Давайте про хоккей. Отправим его в космос, за Кубком Гагарина.

– Смена площадки может помешать вам? Все-таки боретесь за каждое очко.

– Обе команды будут в одинаковых условиях. Естественно, на "Арене-Рига" мы себя чувствуем гораздо комфортнее, это наш дом. Но это будет праздник для людей.

– Есть кто-то, кто завтра точно не сыграет?

– В матче точно не сыграет Дзиеркалс, он получил травму в матче с Англией. И Балинскис не сыграет.

– Хоть в чем-то поездка в Англию была полезной?

– Знаете, был хороший эмоциональный момент, потому что мы были как дома. Люди из Латвии, которые живут в Англии, а их там много, смогли нас увидеть. Игра была эмоциональной, мы проиграли, но люди стоя аплодировали нам.

– Почему русских игроков не пустили в Англию?

– Не успели сделать русских хоккеистам визу, так как мы всегда в поездках и не могли сдать паспорт в консульство, это невозможно физически.

– Следите за "Сочи"?

– Знаем результаты, но не то, что смотрим матчи. Во время матча "Сочи" с "Витязем" мы сами играли, был сложный матч с "Йокеритом", но, конечно, победа "Сочи" в овертайме нас не обрадовала.