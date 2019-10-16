Гиртс Анкипанс: «Повезло, что выиграли в овертайме»
21:15
Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвел итог встречи против «Барыса» (4:3 ОТ).
— Очень хорошая, напряженная игра, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Обе команды бились от всей души. Нам, в принципе, повезло, что выиграли в овертайме. Но самое главное, что уверенность пришла назад. Мы выигрываем единоборства, очень много бросков блокируем. Идем дальше.
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