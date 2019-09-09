Гиртс Анкипанс: «После предыдущего поражения где-то уверенность ушла»

Главный тренер «Динамо» из Риги Гиртс Анкипанс прокомментировал результат матча с «Нефтехимиком» (0:4).

— «Нефтехимик» поздравляю с победой. Дома первая игра была для них. Было видно, что где-то они на шаг лучше двигались, — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика».

После предыдущего поражения где-то уверенность ушла. Будем работать над этим. В принципе, больших претензий нет к команде. Надо опять заново работать и работать. Меньшинство, так скажем, не сработало, большинство тоже, а, так думаю, надо перебороть этот момент.

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