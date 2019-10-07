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Гиртс Анкипанс: «Очень довольны самоотдачей команды»

23:35
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Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс отметил самоотдачу игроков в матче с «Витязем» (2:1).

—  Хорошая игра, мы очень довольны самоотдачей команды, — цитирует тренера официальный сайт «Витязя». — Наш соперник «Витязь» играл очень хорошо, самоотверженно и агрессивно. Была острая игра. Это та игра, которую мы хотели бы видеть. Посмотрим видео, но выглядит так, будто мы не должны были пропускать второй гол, а играть в большинстве.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hcvityaz.ru/news/16805/

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