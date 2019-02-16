Гиртс Анкипанс: "Несмотря на праздник, главным было взять два очка"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от победы над минским "Динамо" (3:1) в рамках Winter Ice Break, матча на открытом воздухе.

- Мы знали, что у соперника проблемы с составом. Поэтому весь матч играли плотно, в давление, заставляли его ошибаться, - заявил Анкипанс. - Ошибки и решили исход встречи.

Мы продолжаем бороться за плей-офф. Несмотря на праздник для зрителей, самое главное для команды сегодня было взять два очка.

"Распилы" очков? Я не видел последние два матча "Сочи", ничего не могу сказать про овертаймы. Видел игру "Сочи" с "Локомотивом". Там мне понравилось то, что ярославцы победили. Если мы будем спокойно набирать очки, то будем в плей-офф. Шансы хорошие.