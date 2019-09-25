Гиртс Анкипанс: «Ездим вокруг да около, но не забиваем трудовые голы»
Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвел итог матча с «Локомотивом» (0:4).
— «Локомотив» с победой. Естественно, мы понимали, что после смены тренера соперник будет мобилизован, будет играть более качественно, чем играли. Это что касается «Локомотива». У нас я бы хотел сказать спасибо тем хоккеистам, которые бились и показывали неплохой хоккей. В остальном, поедем домой, будем разбираться, — цитирует тренера официальный сайт ярославцев.
— Ваша команда пропустила шесть шайб в Череповце, четыре шайбы сегодня. С чем связаны столь неудачные игры?
— Коллега говорил, что убрали лучших хоккеистов. Такой же момент есть у нас. Есть претензии к нападающим. Ездим вокруг да около, но не забиваем трудовые голы. Наверное, это самое главное. По командной игре: когда мы все вместе в хорошем физическом состоянии, мы показываем хороший хоккей.
— После четвертой пропущенной шайбы не было желания заметить Гудлевскиса на Третьяка?
— Мы это делали, нам это не помогало. При счете 4:0 пусть дорабатывает игру до конца.
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