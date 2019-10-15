Гиртс Анкипанс: «Довольны, что наконец-то выиграли игру на чужой площадке»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс после победы над «Трактором» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил свою команду за то, что дотерпели в концовке встречи.

— Очень хорошо, что мы сегодня выиграли, мы в таком положении сейчас не совсем комфортном, — приводит слова Анкипанса пресс-служба «Трактора». — Что касается последних игр, мы очень самоотверженно играли, сегодня тоже за счет самоотверженности выиграли игру. В конце нас «Трактор» давил очень сильно, но мы дотерпели. В принципе, мы очень довольны, что мы наконец-то выиграли игру на чужой площадке.

Рижское «Динамо» с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» — 8-я строчка и 18 баллов (Восточная конференция).

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