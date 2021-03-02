«Трактор» в преддверии старта Кубка Гагарина опубликовал мотивационный ролик, посыл которого заключен во фразе — «Через терни к звездам».

«К звездам — сквозь тернии. Идём до конца. К своей мечте. Гиперпрыжок «Трактора» в плей-офф — это не фантастика. Это реальность. Восход неизбежен», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Напомним, сегодня, 2 марта, в КХЛ стартует первый раунд плей-офф.

Трактор свой первый матч проведет завтра. Соперник — «Салават Юлаев».

Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.