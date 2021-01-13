Гилмор прокомментировал разгромную победу ЦСКА над рижским «Динамо»

Защитник ЦСКА Джон Гилмор в интервью клубной пресс-службе рассказал о разгромной победе над рижским «Динамо» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я очень рад, что удалось забросить, и прекрасно себя чувствую. Приятно выиграть игру на выезде. Все мои друзья и семья смотрели этот матч, поэтому я получил от них много сообщений. Чем больше я играю, тем комфортнее мне становится в команде. Я здесь уже почти 3 недели, так что чувствую, что взаимопонимание с одноклубниками становится лучше, что очень важно», — сказал Гилмор.

На данный момент армейцы лидируют на «Западе» с 69 очками.