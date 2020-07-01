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Гика подписал новый контракт с «Трактором»

12:49
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Форвард «Трактора» Томаш Гика подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте челябинцев.

Соглашение с 27-летним чехом рассчитано до конца сезона-2022/23.

В минувшем сезоне Гика провел 49 матчей в КХЛ, в которых набрал 34 (17+17) очка.

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