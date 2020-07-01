Гика подписал новый контракт с «Трактором»
12:49
Форвард «Трактора» Томаш Гика подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте челябинцев.
Соглашение с 27-летним чехом рассчитано до конца сезона-2022/23.
В минувшем сезоне Гика провел 49 матчей в КХЛ, в которых набрал 34 (17+17) очка.
? «Трактор» и чешский нападающий Томаш Гика согласовали новые условия контракта, который будет подписан после его возвращения в Челябинск.— HCTraktor1947 (@HCTraktor1947) July 1, 2020
Он рассчитан на три года, до конца сезона 2022/2023 ? pic.twitter.com/rScvblfCHh
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