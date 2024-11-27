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Сегодня, 18:18

Ги Буше стал главным тренером «Авангарда»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ги Буше.
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» объявил о назначении канадца Ги Буше новым главным тренером команды.

Контракт с 53-летним специалистом заключен до конца сезона-2025/26. Он примет команду в первой половине декабря. До момента приезда Буше исполнять обязанности главного тренера продолжит Сергей Звягин, который возглавляет «Авангард» с апреля.

После 29 матчей «Авангард» с 28 очками занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ.

В сезоне-2023/24 Буше был помощником главного тренера в «Торонто». До этого канадец самостоятельно тренировал «Оттаву» с 2016 по 2019 год.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
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