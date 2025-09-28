Буше — о победе над «Салаватом»: «В первом периоде «Авангард» здорово выглядел в физическом плане»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:2).

«У нас была очень непростая четырехматчевая поездка. В этой поездке отмечу с негативной стороны один единственный период с «Трактором», где мы были очень мягкими, оказались физически неготовыми к борьбе — все это сильно сказалось на всем результате. Мы сделали выводы. Вы видели, как в первом периоде мы здорово выглядели в физическом плане, как прессинговали, как активно играли. Нам удалось выиграть.

Я все время делаю перестановки в линиях. Считаю, что это необходимо, потому что каждый игрок после матча заслуживает того, чего он заслуживает, как он сыграл. После «Трактора» ощущалось, что нам не хватало энергии с точки зрения физического, мощного хоккея», — приводит слова Буше официальный сайт КХЛ.

«Авангард» набрал 14 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. «Салават» потерпел шестое поражение подряд и с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.