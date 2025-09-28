Буше — о победе над «Салаватом»: «В первом периоде «Авангард» здорово выглядел в физическом плане»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:2).
«У нас была очень непростая четырехматчевая поездка. В этой поездке отмечу с негативной стороны один единственный период с «Трактором», где мы были очень мягкими, оказались физически неготовыми к борьбе — все это сильно сказалось на всем результате. Мы сделали выводы. Вы видели, как в первом периоде мы здорово выглядели в физическом плане, как прессинговали, как активно играли. Нам удалось выиграть.
Я все время делаю перестановки в линиях. Считаю, что это необходимо, потому что каждый игрок после матча заслуживает того, чего он заслуживает, как он сыграл. После «Трактора» ощущалось, что нам не хватало энергии с точки зрения физического, мощного хоккея», — приводит слова Буше официальный сайт КХЛ.
«Авангард» набрал 14 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. «Салават» потерпел шестое поражение подряд и с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -