Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Ладой»: «Мы были просто потрясающи в нападении»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча против «Лады» (7:6) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Матч стал дебютным для 53-летнего канадца во главе омичей.
— Мы просили ребят, чтобы они играли уверенно все 60 минут, и они выкладывались весь матч. Прошлую игру с «Ладой», которую я смотрел в Канаде, первый и второй период провели хорошо, но в третьем показали себя не столь успешно. Сегодня же действовали здорово. В нападении были просто потрясающи, многие ребята внесли вклад, заработали очки, — приводит слова Буше пресс-служба КХЛ.
«Авангард» (39 очков) после 38 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (33) идет десятой на «Востоке» после 36 игр.
Источник: КХЛ
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