Ги Буше не возглавит «Авангард»

По информации «СЭ», канадский тренер Ги Буше не будет работать в «Авангарде».

Ранее сообщалось, что 53-летний специалист является одним из основных претендентов на работу в омском клубе. Ожидается, что «Авангард» возглавит другой зарубежный специалист.

После 25 матчей «Авангард» с 22 очками занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ. С апреля команду тренирует Сергей Звягин.